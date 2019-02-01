Презентували унікальну банківську картку

Американський банк PNC презентував банківську карту зі змінним перевірочним кодом CVV2. Пілотний проект запустили спільно з системою Visa. Інноваційна кредитка відповідає розробленому Visa стандарту Dynamic CVV2, пише liga.tech.

Банківська картка оснащена дисплеєм на основі електронного чорнила. На ньому відображені шукані три цифри. Через задані проміжки часу спеціальний алгоритм генерує новий CVV2.

Такий код служитиме задатковим захисним механізмом, кажуть розробники. Якщо карта потрапить в руки шахрая, він не зможе нею скористатися.

Розробники картки зараз тестують винахід. Перш за все намагаються з'ясувати, який інтервал зміни коду найбільш оптимальний з точки зору безпеки і зручності користування.

Такі картки із змінним CVV2 будуть дорогими. Попередня вартість однієї кредитки $15. Традиційна карта з чіпом коштує $ 2-4.

Серед мінусів розробки - обмежений термін роботи картки. Вони мають вбудований літій-іонний акумулятор. Можливості зарядити його поки що не має.