На Київщині планують будівництво біогазового заводу

Проект будівництва біогазового заводу вартістю 4,5 млн євро з окупністю 5-6 років планують запустити в Ірпінському районі Київської області, пише shotam.info.

На цій території, де планують побудувати завод, нині діють декілька підприємств з вирощування та переробки птиці, рибне господарство, лісопилки. У навколишніх селах мешканці тримають корів і свиней. Центр громади – містечко Буча – щоосені страждає через необхідність вивозити тонни опалого листя. Це все є сировиною для біогазового заводу.

“Ми повинні свої відходи не просто цивілізовано утилізувати, а й отримувати від цього економічну вигоду. Ретельно вивчили ринок, побували на галузевих виставках і нарешті визначилися з професіоналами, які адекватно оцінили наші потреби і умови. У сільраді вже відбулася перша презентація проекту майбутньої біогазової станції. Ми вислухали фахівців, які вчинили технологічний запуск біогазової станції малої потужності в селі Бзів Баришівського району”, – розповів бізнесмен Юрій Максаков.

На думку ініціаторів, комунальне співволодіння істотно полегшить процедуру підключення шкіл, садочків, інших комунальних приміщень до прямого “біогазового” тепла.

“Знайти гроші на біогазову установку оптимальної для нас потужності в 1,5 МВтел – це лише 10% всіх проблем. Зокрема, істотно може вкластися громада. Адже місцеві підприємці якраз перереєстровуються і поповнюють місцевий бюджет власними податками”, – додає Юрій Максаков.

Експерти називають дві основні складові успіху біогазового бізнесу: на 50% він залежить від правильно підібраної рецептури сировини і на 50% — від правильної експлуатації біогазової станції.

Якщо ініціативній групі вдасться знайти підтримку на громадських слуханнях і остаточно визначитися з інвесторами, які вкладуть у новий біогазовий завод 4,5 млн євро, вже за півтора-два роки інноваційне село під Бучею вихвалятиметься власною енергетичною системою.