Рятувальники попередили про небезпеку в горах Львівщини та на Закарпатті

У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

У горах Львівської та Закарпатської областей 30 січня очікується значна сніголавинна небезпека та існує загроза зсувів снігу на дороги.



Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.



«За даними Укргідрометцентру, 30 січня в горах Львівської та Закарпатської областей у зв’язку з відлигою, опадами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.



Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що кінець січня в Україні відзначиться потеплінням та відлигою, а морози втримаються тільки на заході.