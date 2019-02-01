01.02.2019, П'ятниця, 09:42

USD 27.4000

RUB 0.4100

EUR 31.4000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

12:53

Українського шоколаду стає все більше

12:39

Презентували унікальну банківську картку

12:17

Погода на Середьному Заході США: холодніше, ніж в Антарктиді, на Алясці і в Сибіру

12:13

На Київщині планують будівництво біогазового заводу

11:40

Рятувальники попередили про небезпеку в горах Львівщини та на Закарпатті

11:24

У віці 113 років помер найстаріший чоловік на Землі

11:19

Україна увійшла до лідерів в освоєнні платіжних технологій
Всі новини »

публікації »

Що відбувається з кором і грипом в Україні - дані МОЗ
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

У віці 113 років помер найстаріший чоловік на Землі

30 січня 2019

В Японії у віці 113 років помер найстаріший чоловік на Землі - Масадзо Нонака. Як повідомляє його родина, чоловік помер у себе в будинку уві сні. «Вчора він почував себе як завжди і помер в спокої», - каже його онука.

Минулого року книга рекордів Гіннесса офіційно визнала його найстарішим чоловіком на планеті після того, як помер іспанець Франциско Нунез Олівьєра. Нонака народився у 1905 році, лише за кілька місяців до того, як Альберт Енштейн опублікував свою роботу про теорію відносності.

Японія вважається країною, де проживає найбільша кількість довгожителів. Найстаріший чоловік на Землі, вік якого був офіційно підтверджений, також проживав в Японії. Джіроемон Кімура помер у віці 116 років у червні 2013 року.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).