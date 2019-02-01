Україна увійшла до лідерів в освоєнні платіжних технологій

Україна стала четвертою у світі за кількістю NFC-транзакцій за підсумком IV кварталу 2018-го. Йдеться про операції оплати за допомогою карти з відповідною технологією, смартфона, розумних годинників.

"Ця статистика говорить про затребуваність новітніх платіжних технологій і швидкої навченості українців", - повідомила топ-менеджер Mastercard Europe SA Інга Андрєєва, пише Сегодня.

Водночас в Україні тільки у 38% представників малого і середнього можна розрахуватися безготівково. У Європі таких понад 60%

В Україні кількість безготівкових операцій зросла до 38,6%, свідчать дані Нацбанку. Люди віддають перевагу безготівковим розрахункам через економію часу.