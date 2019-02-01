На машинобудівному підприємстві Сумщини стався вибух

На одному з підприємств у Липовій Долині Сумської області стався вибух газового балону «пропан-бутан» ємністю 40 л. Про це повідомляє Traktorist.ua з посиланням на дані Нацполіції у Сумській області.

Внаслідок вибуху постраждали четверо працівників, які отримали опіки обличчя, рук та дихальних шляхів. Найстарший із них, 62-річний чоловік, наразі знаходиться в тяжкому стані, адже на момент вибуху перебував поруч з балоном.

На місце події виїхало керівництво підрозділу та слідчо-оперативна група. Поліція не виключає, що вибух стався в результаті витоку газу з балону. Правоохоронці з‘ясовують всі обставини та причини, що призвели до травмування людей.

Представник підприємства повідомив, що лікарі із Сум приїхали незабаром після вибуху, тому потерпілі отримали належну медичну допомогу і знаходяться під лікарняним наглядом. Працівника заводу, що знаходився біля балону під час вибуху, буде направлено на лікування до Києва. Лікування потерпілих відбувається за рахунок підприємства.