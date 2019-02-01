Укрзалізниця боротиметься з крадіжками за допомогою дронів

АТ “Укрзалізниця” та представники вітчизняної IT-сфери розробляють проект UZ Air Guard, який покликаний запровадити систему контролю рухомого складу та інфраструктури магістралі за допомогою дронів. Про це повідомляє БизнесЦензор.

Проект передбачає оснащення відеоспостереженням з повітря 68 полігонів. Це ті локації, на яких відбувається майже 95% крадіжок.

Кожен полігон будуть патрулювати два дрона, а третій буде знаходитися в резерві на випадок виникнення форс-мажорних обставин.

Планується, що оператори дронів в режимі реального часу будуть стежити за ситуацією, вчасно реагуючи на появу зловмисників.

Для реалізації проекту необхідно майже 9 млн грн.

“Ми вивчали успішний зарубіжний досвід використання безпілотного моніторингу за допомогою БПЛА, який дозволив зменшити збитки від крадіжок майже вдвічі. Важливо, що безпілотники також можуть забезпечити віддалену інспекцію малодіяльних та законсервованих залізничних гілок для попередження крадіжок елементів верхньої будови колії”, – зазначив автор проекту UZ Air Guard, начальник відділу впровадження організаційних змін Департаменту організаційного розвитку “Укрзалізниці” Костянтин Дода.

За словами глави відділу, БПЛА можна застосовувати і при діагностуванні мостів і тунелів на наявність дефектів та пошкоджень елементів конструкцій.

Для виконання і здійснення моніторингу з висоти пропонується ввести нову посаду “оператор БПЛА”. У фінансовому плані проекту закладені кошти на перекваліфікацію стрільців відомчої воєнізованої охорони. Фахівці після підготовки повинні будуть здати іспит на знання практичного і теоретичного матеріалу.

“Як показує вдалий досвід PKP Cargo, вже в перший рік впровадження безпілотного моніторингу (у 2014 році) рівень збитків від крадіжок вдається знизити на 49%. Зараз щомісячні втрати АТ “Укрзалізниця” від крадіжок майна та елементів інфраструктури становлять 6 млн грн. Це в середньому за рік – понад 70 млн грн. Для реалізації запропонованого нами проекту повітряного відеоспостереження на 68 полігонах потрібно 9 млн грн. Тобто окупність UZ Air Guard становить півроку”, – додав Костянтин Дода.