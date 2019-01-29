На Київщині користувачі провайдера "Бест" знову скаржаться на якість інтернету

Вже який раз користувачі інтернет-провайдера "Бест", власником якого є Олексій Зіневич, знову жаліються на відсутність належного реагування технічної підтримки на їх звернення

Про це повідомляє "RegioNews" із посиланням на "Правда Ірпеня".

"Погане ставлення від компанії Бест триває вже протягом декількох місяців. Дзвінки та звернення в техпідтримку не допомагають – вас ще й звинуватять, будуть говорити, як з ідіотами. Основна причина несправності, за їхніми словами, дешевий роутер. Не знаю, що за їхніми поняттями дешевий і дорогий, бо не розбираюся в цьому. Мене цікавить інше. Я плачу щомісяця за інтернет. Безлімітний. Від 150 грн. І щомісяця триває цирк у вигляді повної або часткової (не всі сайти відкриваються) відсутності і боротьба з представниками компанії щодо якісного обслуговування за мої ж гроші", – пише у Facebook користувачка Євгенія Бабич.

Користувачів відверто дратує те, що на виклик приїжджають непідготовлені спеціалісти, дані про проблему ніде не фіксують і ніяк не виправляють ситуацію. Саме тому жителі Приірпіння радять обирати інший інтернет-провайдер.

Як відомо, Олексія Зіневича та його компанію неодноразово звинувачували й у безпідставному порушенні прав споживачів. Так, у 2015 році до Антимонопольного комітету України звернувся клієнт "Бесту" Костянтин Коверзнєв з проханням відреагувати на протиправні дії монополіста. За прямою вказівкою Зіневича цьому споживачеві не надавалися інтернет-послуги, незважаючи на те, що він сплатив за них наперед.

З "Бестом" пов’язаний скандал і зі "зливом" даних абонентів. У 2014 році провайдер передав базу телефонних номерів абонентів передвиборчому штабу Анатолія Федорука. Тоді ж абонентам почали телефонувати невідомі та агітували на його підтримку. У жовтні 2016 року, коли прокуратура почала активно займатися земельними справами в Бучі, користувачі провайдера отримували СМС-запрошення на віче на підтримку Федорука. А у липні цього року ситуація з незаконним використанням персональних даних повторилася. На телефони абонентів "Бесту" розсилалися запрошення на організовані Зіневичем акції.

Також нагадаємо, що в представники місцевого інтернет-провайдера нецензурно висловились до своєї клієнтки, пославши її на…три букви. Причиною цього стало невдоволення користувачки сервісом компанії.

Користуючись можливостями монополіста, компанія “Бест” дозволяє собі жорстоко посягати на свободу слова на Приірпінні, а сам Зіневич став найбільшим ворогом свободи слова в регіоні. У 2016 році за наказом Олексія Зіневича для користувачів "Бесту" були заблоковані сайти "Зоря Приірпіння", "Ірпінь онлайн", "Правда Ірпеня" та офіційний ресурс Ірпінської міської ради. Під натиском громадськості Зіневич здався та був змушений розблокувати ресурси.