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Регіони, у яких найдорожчі продукти

22 січня 2019

Київ, Київська область та Закарпаття стали регіонами з найдорожчим соціальним кошиком. Там за нього доведеться викласти 1302 грн., тоді як на Тернопільщині він обійдеться в 1085 грн. На вартість соцкошика впливають у першу чергу вартість м’яса та риби. Де вони найдорожчі – відповідно кошик коштуватиме більше. У Тернопільській області наразі найдешевше м’ясо та сало, тож кошик обходиться дешевше. Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж повідомив Олексій Дорошенко.

До складу соціального кошика входить 31 продукт. Це – 1 кг пшеничного хліба з борошна вищого та першого ґатунку й житнього хліба, 0,5 кілограма батону. Крупи – рис, манка, гречка, ячна крупа, пшоно. Макарони, пшеничне борошно і цукор. З-поміж м’ясних продуктів до соціального кошика входять: яловичина, свинина, сало, філе і тушка курятини, варена ковбаса, морожена риба. Також є сметана, кисломолочний сир, 200 грам вершкового масла, молоко (1 літр). Крім того, до складу входять такі овочі й фрукти як яблуко, капуста, цибуля, буряк, картопля та морква. Соняшникова олія та десяток яєць.

У столиці за такий набір продуктів потрібно викласти 1302 грн. У Київській області – 1228 грн. У Закарпатті кошик обійдеться в 1217 грн, у Херсонській області – 1195 грн, а на Буковині – 1191 грн.

До п’ятірки областей з найдешевшим соціальним кошиком входить Тернопільська область – 1085 грн. За нею йдуть Житомирська область (1117 грн), Львівська (1125 грн), Дніпропетровська (1128 грн), Чернігівська (1130 грн).

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