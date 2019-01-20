У Чорне море прямує американський есмінець

Візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні.



Американський есмінець USS Donald Cook (DDG-75) направляється в Чорне море.

Про це повідомило командування 6-го флоту ВМС США. В даний час корабель проходить Дарданелли. Про це повідомив і посол України в США Валерій Чалий. «ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні», - зазначив командир есмінця Метью Пауел. USS Donald Cook відноситься до ранньої версії есмінців типу «Арлі Берк». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

