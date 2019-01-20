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Металеві 5 гривень, а дрібні банкноти лише для колекціонерів

19 січня 2019

Національний банк призупинив чеканку монет 1, 2, 5 та 25 копійок і в цьому році планує ввести в обіг монету номіналом 5 гривень.

Про це на прес-брифінгу 16 січня сказав голова Нацбанку Яків Смолій. 

«Грошовий ряд, який презентував Національний банк в минулому році, передбачає поступове введення в обіг монет 5 гривень і 10 гривень. В цьому році 5 гривень буде (введено), 10 – точно ні, це буде в наступні періоди. Стосовно монет 1 і 2 гривні – безумовно, їх обіг більш довготривалий, ніж паперових банкнот, які зношуються. В зв’язку з тим, що виводяться з обігу, Національний банк призупинив чеканку монет 1 копійка, 2 копійки, 5 та 25 (копійок). На заміну ми вводимо низькі номінали банкнот для того, щоб зменшити витрати на обслуговування готівкового обігу, тому що виготовлення монет і їх обіг значно дешевше для Національного банку, ніж часте виготовлення банкнот, які зношуються, їх потрібно поновлювати, випускати в обіг нові і здійснювати утилізацію, інкасацію, перевезення і таке інше», - пояснив голова Національного банку.

Він також повідомив, що банкноти дрібних номіналів будуть випускатися лише для наповнення колекцій.

«Банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень будуть випускатися з метою наповнення колекціонерами колекційних наборів і кожен рік ми плануємо ці банкноти випускати, але вони не будуть випускатися в обіг, тому що їх об’єм буде значно малий», - сказав Яків Смолій. 

Як повідомляв Житомир.info, в березні 2018 року Національний банк України відповідно до політики оптимізації готівкового обігу презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Уводити в обіг нові монети обіцяли поетапно: 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019-2020 роках.

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