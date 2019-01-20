Гайко Маас разом з французькими колегами докладатиме зусиль для досягнення поступу у мінському процесі

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що разом з французькими колегами докладатиме зусиль для досягнення поступу у мінському процесі.

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас заявив про необхідність нової динаміки у мінському переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маас сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прес-конференції у Києві. «Ми з нашими французькими друзями відчуваємо відповідальність і зобов’язання щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі», - заявив Маас. Він наголосив на необхідності поступу і нової динаміки у мінському процесі. «Це вкрай необхідно», - підкреслив міністр. «Для цього ми будемо і надалі працювати», - додав Маас.

