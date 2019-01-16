Мер встановив 50% надбавки «за високі досягнення у праці» директору Агенції розвитку Житомира

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин встановив надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% до посадового окладу директору КП «Агенція розвитку міста» Борису Пахолюку.

Розпорядження «Про встановлення надбавки» підписане міським головою 8 січня 2019 року.

«Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 30.08.1998 №1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», відповідно до ст. 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Встановити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% до посадового окладу директору комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Пахолюку Борису Борисовичу. Надбавку встановити з 01.01.2019 року», – йдеться в документі.

Як повідомляв Житомир.info, за створення комунальної установи «Агенція розвитку міста» депутати проголосували на сесії 28 вересня 2017 року. 23 жовтня мер призначив Бориса Пахолюка директором цієї установи. Згодом новопризначений директор розповідав, що готовий втілювати проекти не менш, ніж за 15 тисяч гривень на місяць. За його розрахунками, для забезпечення утримання «Агенції розвитку міста» (штат і матеріально-технічне забезпечення) на 2018 рік потрібно було 2 млн 160 тис. грн.