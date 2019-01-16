Іванка Трамп не буде очолювати Світовий банк, - Білий дім

Кандидатура Іванки Трамп на посаду очільника Світового банку не розглядається.

"Повідомлення про розгляд її кандидатури не відповідають дійсності", - повідомила пресі заступниця директора Білого дому з питань комунікацій Джессіка Дітто.

Дітто пояснила, що Іванка, яка працює радником Білого дому, наглядає за процесом підбору кандидатури, однак сама не є кандидатом.

Міністр Фінансів США Стівен Мнучин та в.о. голови адміністрації Білого дому Мік Малвені звернулись до Іванки Трамп з проханням "допомогти в управлінні процесом висунення кандидатів від США, адже вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку останні два роки", - додала Дітто.

Теперішній президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім оголосив про свою відставку і перехід на роботу до приватного сектору. Після цього, видання The Financial Times повідомило, що можливість подання кандидатури Іванки Трамп обговорюють в Вашнигтоні. Світовий банк, за традицією, очолює представник США, в той час, як МВФ - кандидат від Європи.

Повідомлення про можливість призначення Іванки викликало критику серед представників Конгресу та спостерігачів.