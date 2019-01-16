16.01.2019, Середа, 18:05

USD 27.8000

RUB 0.4070

EUR 31.6000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

17:41

Мер встановив 50% надбавки «за високі досягнення у праці» директору Агенції розвитку Житомира

17:39

Іванка Трамп не буде очолювати Світовий банк, - Білий дім

17:49

Відома уманська художниця відкриє свою виставку в столиці Іспанії

14:26

Науковці з Ірпеня вивчали досвід дуальної освіти в Німеччині

14:20

Ілон Маск відкриє Гігафабрику в Китаї

10:12

Суддя з Коростеня повернув чорним бурштинівцям автомобіль та помпу

17:59

Ірпінська центральна лікарня отримала новорічні подарунки
Всі новини »

публікації »

Вихід Британії з ЄС 29 березня під загрозою, якщо парламент відкине угоду з Брюсселем
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Іванка Трамп не буде очолювати Світовий банк, - Білий дім

15 січня 2019

Кандидатура Іванки Трамп на посаду очільника Світового банку не розглядається.

"Повідомлення про розгляд її кандидатури не відповідають дійсності", - повідомила пресі заступниця директора Білого дому з питань комунікацій Джессіка Дітто. 

Дітто пояснила, що Іванка, яка працює радником Білого дому, наглядає за процесом підбору кандидатури, однак сама не є кандидатом.

Міністр Фінансів США Стівен Мнучин та в.о. голови адміністрації Білого дому Мік Малвені звернулись до Іванки Трамп з проханням "допомогти в управлінні процесом висунення кандидатів від США, адже вона тісно співпрацювала з керівництвом Світового банку останні два роки", - додала Дітто.

Теперішній президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім оголосив про свою відставку і перехід на роботу до приватного сектору. Після цього, видання The Financial Times повідомило, що можливість подання кандидатури Іванки Трамп обговорюють в Вашнигтоні. Світовий банк, за традицією, очолює представник США, в той час, як МВФ - кандидат від Європи. 

Повідомлення про можливість призначення Іванки викликало критику серед представників Конгресу та спостерігачів.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).