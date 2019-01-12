Відома уманська художниця відкриє свою виставку в столиці Іспанії

З 10 по 31 січня в іспанському місті Мадрид проходитиме виставка картин відомої художниці з міста Умань Одарки Дьоми-Пісної. Назва експозиції ― «…quia nobiscum Deus», що у перекладі з латинської означає «…тому що з нами Бог».

Про це Одарка Дьома-Пісна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Виставка уманчанки проходитиме у рамках мистецького фестивалю «Exhibitions and Cinema Festival».

Одарка Дьома-Пісна народилася у місті Умань Черкаської області. Є випускницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «українська мова, література та фольклор». Після народження доньки почала займатися мистецтвом. Нагадаємо, нещодавно Одарка Дьома-Пісна презентувала свої кращі картини в Італії.