Науковці з Ірпеня вивчали досвід дуальної освіти в Німеччині

Науковці Фіскального університету вивчали досвід реалізації дуальної форми підготовки податкових та митних органів Німеччини. Таке навчання проводилось в рамках стажування. Про це повідомляється на офіційному сайті вишу.

Така форма освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальної формою здобуття освіти.

З особливостями та результатами стажування можна ознайомитись за посиланням.