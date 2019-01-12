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Ілон Маск відкриє Гігафабрику в Китаї

10 січня 2019

Ілон Маск планує відкрити масштабне виробництво в Китаї. Про це підприємець та новатор оголосив під час свого виступу на церемонії поблизу китайського міста Шанхай в понеділок.

Компанія Tesla підписала попередню угоду з урядом Шанхая минулого року і в жовтні сплатила біля 140 мільйонів доларів за земельну ділянку, де, за планами, буде розташовано Гігафабрику 3, пише Bloomberg.

Завод випускатиме більш доступну для споживача версію Моделі 3 Tesla та Моделі Y для китайських споживачів.

Завод, вартістю, від 2 до 5 мільярдів доларів дозволить Маску уникнути мит на автомобілі, нещодавно запроваджені Китаєм в рамках так званої торговельної війни США та Китаю, наголошують ЗМІ.

Китай є найбільшим ринком автомобілів у світі. У жовтні, за повідомленням Tesla, мита, запроваджені Китаєм у відповідь на торговельні обмеження з боку США призвели до того, що машини Tesla мали імпортне мито 40%, порівняно з 15% на інші імпортні машини в Китаї, нагадує Business Insider.

Будівництво можна буде завершити в рекордно короткі строки – влітку 2019 року. Про це Маск виголосив під час промови.

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