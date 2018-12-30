Суддя з Коростеня повернув чорним бурштинівцям автомобіль та помпу

Суддя повернув помпу, насоси та шланги, яким громадянин збирався видобувати цінне каміння, попри те, що чоловік зізнався в намірах порушити закон. Вершитель правосуддя вважає, що, потрапивши в хороші руки, це знаряддя могло би знадобитися для чищення криниць і ставків. Про це йдеться в статті “Бурштинова догана” видання “Закон і Бізнес”.

Прокуратура Житомирської області поскаржилася на Валерія Коренюка з Коростенського міськрайонного суду Валерія. Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що наведені в скарзі обставини й доводи прокуратури свідчать про незгоду із судовими рішеннями, а за це до відповідальності не притягують. Проте, вирішуючи питання про долю речових доказів, Коренюк усе ж переступив закон.

Суддя розглядав справу, яка стосувалася порушення правил охорони надр — обвинувачений збирався добувати бурштин. Речовими доказами у справі були: вантажний автомобіль, двигун внутрішнього згорання, водяний насос, 4 пластмасові каністри, 3 сачки для вилову предметів, електрогенератор, освітлювач і з’єднувальні шланги.

На засіданні суду було затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим. Визнавши доведеним факт замаху на видобування бурштину, Валерій Коренюк повернув речові докази, які були знаряддям скоєння злочину. Згідно із законодавством такого роду майно конфіскується.

Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, в якій попросив змінити його в частині про вирішення долі речових доказів. Однак апеляційний суд відмовив у відкритті провадження, аргументувавши це тим, що така скарга не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

на скоєння злочину і я фактично затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим. Якби суд розглядав справу в повному обсязі й допитував свідків, то доказовість скоєння даного злочину нульова».

«А як далі будуть використовувати ці знаряддя для добування бурштину? Чи можливо це використати в сільському господарстві?» — продовжував допитуватись А. Мірошниченко.

«Цю помпу можна використати для викачування криниць, чистити ставки», — відповів суддя.

«І саме цим, на ваш погляд, тепер буде займатися порушник?» — засумнівався в добрих намірах винуватця А. Мірошниченко. «Цього я не знаю», — відповів В. Коренюк.

«Суддя може помилитись, але в контексті цієї справи таке тлумачення не припустиме», — зауважив Вадим Беляневич.

«Суд, який розглядав подібні справи, не міг допустити такої помилки. Мені здається, якби суддя розглядав справу про вбивство, то ніколи не повернув би знаряддя вбивці. А тут чомусь таке допустив. Я вважаю, це очевидне порушення», — підсумував розгляд член ВРП Микола Гусак.

Рада не повірила в те, що колишній порушник використовуватиме знаряддя злочину, щоб чистити ставки та криниці. Тому догану вирішили залишити чинною й доплат В.

Коренюк місяць не отримуватиме.

Та чи адекватна це догана судді, який не соромлячись відпрацьовує гроші бурштинівців і “кришує” незаконний видобуток бурштину? Цікаво, чи це перша справа “сонячного каменю”, яка пройшла через кишеню нерадивого судді з Коростеня?

У будь-якому разі, Валерій Коренюк може претендувати на звання “бурштинового” судді Житомирщини та попри кричущий факт зловживання продовжує працювати на благо незаконного видобутку бурштину.