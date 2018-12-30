США закликали розслідувати, як Google дотримується прав дітей онлайн

Група з 22 організацій закликає провести федеральне розслідування щодо того, як компанія Google рекламує мобільні додатки, орієнтовані на дітей, повідомляє видання The New York Times.

У скарзі до Федеральної торгової комісії (FTC) твердиться, що деякі додатки містять контент, неприйнятний для малолітніх. Наприклад, рекламау ігор для дорослих у казино, або пропозиції щось придбати.

Ця скарга є черговою спробою експертів звернути увагу на те, як компанія поводиться з технологіями, які спрямовані на дітей. Раніше цього року на Google була подана інша скарга до FTC з вимогою провести розслідування щодо порушення Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) на YouTube.

У попередній скарзі порушувалася проблема того, що YouTube, дочірня компанія Google, отримує прибуток від особистих даних дітей, які знаходяться у її розпорядженні, хоча стверджує, що її платформа призначена лише для користувачів віком від 13 років, повідомляло видання The New York Times у квітні.

Попередню скаргу ініціювали 20 організацій із захисту споживачів, більшість із яких виступили авторами нової скарги також.

Видання Quartz, посилаючись на дані сайту Popsonner, повідомляло, що серед найпопулярніших відео на YouTube велику частину складають ті, що спрямовані на дітей дошкільного віку. Відео зазвичай містять рекламу, яка майже не регулюється компанією на предмет відповідності віку глядачів.