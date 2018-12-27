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Аукціон продав речі Мерілін Монро на суму 1,6 мільйона доларів

26 грудня 2018

Аукціон пам’ятних речей Мерілін Монро заробив понад 1,6 мільйона доларів, у тому числі 120 тисяч доларів, оплачених за гастрольну версію славнозвісної білої сукні актриси з фільму «Сверблячка сьомого року» (The Seven Year Itch).

Організатор аукціону, Profiles in History, в середу оголосив результати аукціону, який відбувся у вівторок у Лос-Анджелесі.

Сукня з фільму «Сверблячка сьомого року» – це версія тієї, яка була представлена під час відомої сцени фільму і яку дизайнер Білл Травілья зробив для Монро для гастролей і виставок.

Фотографія, яку Монро підписала керівнику кінокомпанії 20th Century Fox Бену Лайону словами: «Ти знайшов мене, назвав мене і вірив у мене», була продана за 45 тисяч доларів.

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