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Безробітні в селах і містах отримуватимуть субсидію по-різному

26 грудня 2018

Безробітним громадянам, які проживають в села і містах, будуть по-різному надавати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, пише Hyser.

«З огляду на те, що в селі залишається велика проблема безробіття, навіть якщо людина не працює, їй може бути призначено субсидію за рішенням комісії. Що стосується міських жителів … Я готовий особисто допомогти їм, якщо вони готові працювати. Проблеми безробіття в великих містах на сьогоднішній день немає. Тому тих, хто не працює – потрібно запитати «чому», – сказав міністр соцполітики Андрій Рева.

За його словами, українці, що працюють на півставки, отримають субсидію, вказавши дохід на рівні мінімальної зарплати, яка з 1 січня складе 4173 грн.

 

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