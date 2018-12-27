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Трамп привітав військових США з Різдвом і висловився стосовно будівництва стіни з Мексикою

26 грудня 2018

Президент Дональд Трамп побажав щасливого Різдва американським військовим, які несуть службу в країні та поза нею. Через зв'язок за відеоконференцією, Трамп поспілкувався з представниками усіх родів американських військ.

"Я знаю, що це велика самопожертва бути далеко від сімей, однак, я хочу, щоб ви знали, що кожна американська родина безмежно вдячна вам і ви у нас в серці, думках та молитвах, - сказав Трамп. – Нам подобається те, що ви робите і ваша робота. Чудові люди".

Трамп проводить це Різдво в Вашингтоні. Він був змушений скасувати свою традиційну подорож до Флориди на свята через те, що переговори з питань бюджету з Конгресом затягнулись.

Затримки у переговорах призвели до часткової зупинки роботи уряду.

Відповідаючи на питання після розмови з військовими, Трамп наголосив, що часткове припинення роботи уряду триватиме до того, як буде передбачено виділення коштів на будівництво стіни. Він також оголосив про свої плани провести візит до кордону, щоб подивитись на будівництво стіни в січні, пише CNN.

"Я не можу сказати, коли відкриється уряд. Я можу сказати, що цього не відбудеться доки ми не матимемо стіни, огорожі, або як би ви її не назвали", - сказав Трамп після розмови з військовими США.

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