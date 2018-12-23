SpaceX перенесли перший для себе запуск супутника, який має обслуговувати нацбезпеку США

Компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск навігаційного супутника для американських військовослужбовців, відклавши щонайменше на день першу для компанію місію пов'язану із національною безпекою США.

Космічна ракета Falcon 9 компанії SpaceX мала бути запущена з мису Канаверал, штат Флорида, у вівторок уранці, але пуск скасували в останній момент. Ракета несе супутник вартістю близько 500 мільйонів доларів із системою глобального позиціонування (GPS), побудований корпорацією Lockheed Martin Corp.

«Це скасування був викликане бортовим комп'ютером Falcon 9», – повідомляє SpaceX. Компанія спробує запустити ракету в середу вранці.

Запуск супутника GPS спочатку було заплановано на 2014 рік, але його перенесли в зв’язку з затримками у виробництві, повідомляє ВПС.

Успішний запуск став би перемогою для Маска, підприємця-мільярдера, який протягом багатьох років намагався вийти на ринок вигідних військових космічних запусків, у яких домінували Lockheed і Boeing Co.

SpaceX судилася з ВПС США у 2014 році на знак протесту проти багатомільярдного контракту на 36 ракетних запусків, який вони підписали з United Launch Alliance (партнерство Boeing і Lockheed) не на конкурсній основі.

SpaceX відмовився від позову у 2015 році після того, як ВПС погодилися відкрити конкурс, повідомляє сайт SpaceX.

Наступного року SpaceX виграв контракт на суму 83 мільйони доларів на запуск супутника GPS, який функціонуватиме 15 років. Про це повідомив представник ВПС США Вільям Рассел.

Запуск у вівторок був першим із 32 супутників виробництва компанії Lockheed за контрактами вартістю 12,6 мільярда доларів.