23.12.2018, Неділя, 16:25

USD 27.3000

RUB 0.3900

EUR 31.0000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

16:45

В Ірпені засяяла головна новорічна ялинка

15:59

SpaceX перенесли перший для себе запуск супутника, який має обслуговувати нацбезпеку США

15:54

В Азії ринок чоловічої косметики починає приваблювати великі бренди

13:55

В Ірпені відкрили станцію очистки води

11:44

Законодавцям США можуть заборонити економити гроші, ночуючи у робочих кабінетах

11:40

Ось яка композиція стала найбільш прослуховуваною піснею 20-го століття

16:26

Нове обладнання Ірпінського пологового будинку
Всі новини »

публікації »

Перший бізнес-форум «CommUnity» у Житомирі відвідали майже 200 підприємців області
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

В Азії ринок чоловічої косметики починає приваблювати великі бренди

20 грудня 2018

Французька фірма Chanel та японська Pola Orbis – серед тих, які запускають нові лінії косметичних продуктів, спрямовані на чоловіків, у відповідь на попит, що зростає, особливо в Азії.

Бренди орієнтуються не тільки на блогерів, що розповідають про красу, але й на інших клієнтів, на зразок керівників, які дбають про власний імідж.

За даними компанії Euromonitor, ринок засобів догляду для чоловіків в Азії досі незначний, становлячи приблизно п'яту частину світової індустрії, яка в 2017 році складала 49,5 мільярда доларів.

Тим не менш, поки бізнес в інших регіонах обертається навколо продуктів для гоління та дезодорантів, Азія активно входить у категорію засобів догляді за шкірою для чоловіків. Продажі в Азії становлять більше 60 відсотків світових продажів у сегменті, який є одним із тих, що найшвидше зростають.

Витрати на чоловічі засоби догляду за шкірою на особу в Південній Кореї вже перевищують показники в інших країнах. Споживачі тут у середньому витрачають у більш ніж 10 разів більше за своїх американських або французьких однолітків, повідомляє Euromonitor. Ключовим тестом для чоловічих брендів косметики стане зрештою Китай.

Ознаки інтересу з боку чоловіків-покупців вже з'являються. JD.com, одна з найбільших у Китаї компаній, що займаються електронною торгівлею, повідомляла, що кількість чоловіків, які купили макіяж у перші 17 днів спеціального періоду розпродажу в червні цього року, зросла на 61% порівняно з роком раніше.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).