В Азії ринок чоловічої косметики починає приваблювати великі бренди

Французька фірма Chanel та японська Pola Orbis – серед тих, які запускають нові лінії косметичних продуктів, спрямовані на чоловіків, у відповідь на попит, що зростає, особливо в Азії.

Бренди орієнтуються не тільки на блогерів, що розповідають про красу, але й на інших клієнтів, на зразок керівників, які дбають про власний імідж.

За даними компанії Euromonitor, ринок засобів догляду для чоловіків в Азії досі незначний, становлячи приблизно п'яту частину світової індустрії, яка в 2017 році складала 49,5 мільярда доларів.

Тим не менш, поки бізнес в інших регіонах обертається навколо продуктів для гоління та дезодорантів, Азія активно входить у категорію засобів догляді за шкірою для чоловіків. Продажі в Азії становлять більше 60 відсотків світових продажів у сегменті, який є одним із тих, що найшвидше зростають.

Витрати на чоловічі засоби догляду за шкірою на особу в Південній Кореї вже перевищують показники в інших країнах. Споживачі тут у середньому витрачають у більш ніж 10 разів більше за своїх американських або французьких однолітків, повідомляє Euromonitor. Ключовим тестом для чоловічих брендів косметики стане зрештою Китай.

Ознаки інтересу з боку чоловіків-покупців вже з'являються. JD.com, одна з найбільших у Китаї компаній, що займаються електронною торгівлею, повідомляла, що кількість чоловіків, які купили макіяж у перші 17 днів спеціального періоду розпродажу в червні цього року, зросла на 61% порівняно з роком раніше.