Законодавцям США можуть заборонити економити гроші, ночуючи у робочих кабінетах

У Демократичній партії США пропонують заборонити законодавцям у столиці спати у їхніх офісах, використовуючи їх як безплатне житло, повідомляє видання The Hill.

Проблема ночівлі в офісах на Капітолійському пагорбі викликала суперечки протягом багатьох років, пише видання. Один із аргументі критиків – чому платники податків повинні гарантувати житло законодавцям, які заробляють щонайменше 174 тисячі доларів на рік, майже втричі більше за середньостатистичну американську родину? Серед інших аргументів – санітарія та можливі незручні зустрічі між законодавцями і тими, хто прибирає – представниками протилежної статі, пояснює The Hill.

При цьому навіть нинішній розмір заробітної платні законодавця не є гарантією можливості винаймати житло у столиці США, де народні обранці проводять не весь свій час, і при цьому повинні платити і за власне житло у власному штаті. За інформацією сайту Zillow, середня вартість оренди житла у столиці США у 2018-му році становила 2600 доларів. Що на 80% вище, ніж у середньому по країні.

Не відомо, скільки законодавців сплять у своїх офісах. Деякі з тих, що користаються можливістю, обґрунтовують свої дії тим, що дорого утримувати два житла. Водночас деякі консервативні законодавці заявили, що не хочуть мати жодних зв’язків із вашингтонським істеблішментом, інформує видання.

Раніше окремі представники обох партій пропонували запровадити спеціальну стипендію до 2500 на місяць, яка би надавала законодавцям змогу орендувати житло у Вашингтоні, де вартість житла постійно зростає.

"Я не буду засуджувати людей, але вважаю, що нам потрібно провести серйозне обговорення щодо того, як за умов відсутності допомоги на житло, або денних, ми зрештою отримаємо ситуацію, коли законодавцями ставатимуть виключно багатії", - заявляла конгресвумен-демократ Лінда Санчез.