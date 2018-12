Ось яка композиція стала найбільш прослуховуваною піснею 20-го століття

Композиція Bohemian Rhapsody британського рок-гурту Queen стала найбільш прослуховуваною піснею 20-го століття в світі. Про це повідомила у вівторок музична компанія Universal Music Group (UMG), яка представляє групу Queen.

Кількість прослуховувань оригінальної пісні та переглядів офіційного відео Bohemian Rhapsody, взяті з альбому Queen 1975 року The Night At The Opera, перевищили 1,6 мільярда по всьому світу на всіх основних платформах, інформує UMG.

Bohemian Rhapsody регулярно називають однією з найкращих із будь-коли записаних пісень. Додаткового поштовху композиції, якій уже більше сорока років, дав однойменний фільм, що нещодавно вийшов і розповідає історію успіху музичної групи.

Друге місце у рейтингу найбільш прослуховуваних пісень 20-го століття посідає пісня Smells Like Teen Spirit гурту Nirvana’s – 1,5 мільярда переглядів. Наступні позиції зайняли дві композиції групи Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine і November Rain. Завершує п’ятірку пісня Take on Me групи a-ha, за даними видання The Guardian.