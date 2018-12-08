Індонезія з початку 2019 року потребує обробки української пшениці проти комах

Агентство по сільськогосподарському карантину Мінсільгоспу Індонезії направило в компетентне відомство України повідомлення про необхідність обов’язкового проведення термічної обробки, що поставляється в країну української пшениці. Відповідну інформацію отримала міжнародна організація з торгівлі зерном і кормами (GAFTA), пише «АПК-Інформ».

Карантинний агентство Індонезії має намір відхиляти будь-які партії з пшеницею якщо після прибуття вантажу в зерні будуть виявлені живі карантинні об’єкти. Згідно з наявними даними, відповідні заходи будуть прийняті з 1 січня 2019 р

«Влада Індонезії запитують фітосанітарний сертифікат, який свідчить про те, що вантаж був оброблений при температурі 70-80 ° C протягом 10-20 хвилин для зниження ризиків наявності в зерні шкідливих організмів», – йдеться в листі GAFTA.

При цьому уточнюється, що дана процедура повинна бути проведена перед відвантаженням в країні походження і під наглядом Національної організації з карантину та захисту рослин України з огляду на те, що імпортери не мають спеціальним обладнанням для проведення даних операцій. Термообробка повинна сприяти знищенню довгоносика амбарного звичайного і виключати присутність живих комах у продукції, що ввозиться.