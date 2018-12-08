Влада Житомира оприлюднила проект міського бюджету на 2019 рік: планують профіцит в майже 100 млн грн

Доходи бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік планують в розмірі 3,3 млрд грн, видатки – 3,2 млрд грн.

Проект рішення сесії про бюджет на наступний рік оприлюднений на сайті міськради 23 листопада.

«Визначити на 2019 рік: доходи бюджету у сумі 3 302 420 843 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 3 180 258 720 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади 122 162 123 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки бюджету у сумі 3 207 290 615 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади 2 949 582 903 гривні та видатки спеціального фонду бюджету громади257 707 712 гривень», - зазначається у проекті рішення.

Передбачається в 2019 році надання кредитів з бюджету у сумі 64 млн 848 тис. 246 гривень, в тому числі й на виконання гарантійних зобов’язань по кредитам. Кошти планують направити на:

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам в сумі 2 млн 302 тис. 825 гривень;

надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду бюджету громади комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 8 млн 495 тис. 621 гривня, які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов’язань по кредитним договорам з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

виконання гарантійних зобов'язань по кредиту АБ «Укргазбанк» КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради по проекту «Будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 10,79/9,35 МВт (DC/AC) на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області» в сумі 43 млн 667 тис. 400 гривень;

виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради по проекту «Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м.Житомир» в сумі 10 млн 382 тис. 400 гривень.

Бюджет розвитку на наступний рік визначений в розмірі 200 млн грн.

«Нерозподілені кошти видатків розвитку в сумі 199 885 017 гривень передбачити за кодом відомчої класифікації видатків 37 «Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради». Розподіл зазначених видатків за напрямками між головними розпорядниками здійснювати за окремим рішенням міської ради про внесення змін до місцевих/регіональних програм та бюджету громади на 2019 рік», - йдеться у проекті рішення про міський бюджет-2019.

Нагадаємо, в проекті бюджету Житомира на 2018 рік доходи були визначені у сумі 2 млрд 848 млн 289 тис. 632 грн, видатки – 2 млрд 832 млн 625 тис. 252 грн. Бюджет затвердили на сесії міської ради 18 грудня 2017 року, після цього депутати ухвалювали дев’ять рішень про зміни до бюджету-2018 і планують ухвалити десяте: 22 листопада на сайті міської ради оприлюднений проект рішення про внесення змін до міського бюджету, яким доходи визначаються в розмірі 3 млрд 328 млн 477 тис. 334,47 грн, видатки – 3 млрд 334 млн 516 тис. 486,87 грн.

Як повідомляв Житомир.info, 12 листопада президент Петро Порошенко заявив, що не підпише державний бюджет на 2019 рік, якщо там не передбачать 100% забезпечення субсидіями тих, хто їх реально потребує.