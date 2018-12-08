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У 2019 році зростуть видатки на національну безпеку та оборону, – Максим Бурбак

05 грудня 2018

У державному бюджеті 2019 року за наполяганням “Народного фронту” зростуть видатки на національну безпеку і оборону та соціальне забезпечення співробітників Національної поліції та ДСНС.

Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції НФ Максим Бурбак.

“У Держаному бюджеті 2019 року за наполяганням “Народного фронту” підвищено видатки на оборону та національну безпеку. Ми відстояли збільшення зарплат військовослужбовців та оснащення армії новою технікою. З 1-го січня мінімальний заробіток контрактника Збройних Сил зросте до 10-ти тисяч гривень, а в зоні Операції об’єднаних сил – до 21-ї тисячі гривень”, – наголосив Максим Бурбак.

Він також додав, що підвищення заробітних плат військовослужбовцям відбувається втретє за наполяганням “Народного фронту”.

“Завдяки рішенням уряду Арсенія Яценюка, з 1 січня 2016 року була суттєво – втричі – піднята зарплата військовим. Зокрема, більш ніж удвічі зросла загальна виплата солдату в зоні АТО. Тоді, вперше в історії незалежної України, солдати-контрактники стали отримувати більше за середню зарплатню по країні. Згодом, у 2017 році, завдяки наполяганням “Народного фронту” встановлено справедливішу пропорцію, завдяки чому зарплата учасника бойових дій ще збільшилася”, – наголосив керівник фракції.

Він також підкреслив, що в бюджеті 2019 року збережено масовість та доступність житлових субсидій і “теплих кредитів”.

“Це життєво важливі механізми соціального захисту, створені ще урядом Арсенія Яценюка. Це найбільша в історії України програма соціальної допомоги, справедливий адресний захист, схвалений фінансовими донорами України”, – підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що за даними Мінсоцполітики, на сьогоднішні житлові субсидії витрачається вдвічі менше бюджетних коштів порівняно зі старим механізмом компенсації різниці у вартості газу, який діяв до 2014 року.

Максим Бурбак також підкреслив, що в Державному бюджеті за наполяганням фракції та міністра МВС Арсена Авакова закладено новий механізм соціального забезпечення для працівників ДНСН та Національної поліції.

“Серед механізмів соцзабезпечення – підвищення заробітної плати, компенсація за винайм квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла. На цю програму виділяється 2 мільярди грн – тобто, на першому етапі близько 4-х тисяч осіб можуть потрапити під цю програму. В новому бюджеті закладено підвищення мінімальних зарплат для працівників ДСНС до 9 тис. грн, а поліцейських – до 9 200 грн. Нагадаю, що в 2014 році для поліцейських зарплата становила 1 800 гривень, а для Служби з надзвичайних ситуацій – 2 200 грн”, – наголосив керівник фракції.

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