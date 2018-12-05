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Бізнесмен пожертвував мільйон доларів учням школи, що згоріла у Каліфорнії

04 грудня 2018

Каліфорнійський бізнесмен жертвує понад мільйон доларів учням і працівникам школи міста Передайс, яке вщент згоріло внаслідок лісових пожеж.

89-річний Боб Вілсон живе за 800 кілометрів від цього міста і ніколи там не був. Втім, кадри руйнувань настільки його вразили, що він вирішив бодай чимось допомогти містянам.

"Я нічого не знав про Передайс, я ніколи там не був, але ми усі бачили фотографії руйнувань, - каже бізнесмен. - І якщо вас це не вразило, з вами, певно, щось не так. Тисяча доларів не відбудує їхні будинки, не поверне їх до школи. Але якщо вони бодай відчують, що про них хтось дбає, я уже буду задоволений".

Вілсон зобов’язався виписати чеки на тисячу доларів і персонально передати їх кожному учню і працівникові школи. Умов – жодних. Витратити гроші школярі і освітяни можуть на будь-що. Вілсон зізнається: 2015-ого, коли у Сан-Дієго згорів один із його рибних ресторанів, на допомогу йому прийшли небайдуже люди з громади.

Відтак і своїм жестом Боб хоче повернути постраждалим від найсмертельніших пожеж в історії штату надію на краще. Він хоче, аби містяни відчули, що про них хтось піклується.

Тим часом, зниклими безвісти у Каліфорнії, де тривають нищівні лісові пожежі, залишаються 475 осіб. Лісові пожежі у Каліфорнії почались 8-го листопада. Зараз вогнеборці на 95% контролюють поширення вогню.

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