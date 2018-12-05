Манафорту можуть висунути нові звинувачення у США

Спецпрокурор Роберт Мюллер розглядає можливість винесення нових звинувачень проти колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному суді у п'ятницю. Ендрю Вейсманн, юрист команди обвинувачення, також оголосив, що прокурори розглядають можливість проведення повторного судового слухання за тими звинуваченнями, за якими журі присяжних не винесло спільного рішення протягом попередніх слухань, пише MSN.

Суддя Емі Джексон вказала урядові розкрити більше деталей про звинувачення у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта. Вона також визначила 5 березня попередньою датою призначення покарання в справі Манафорта, що розглядається в суді Вашингтона, повідомляє CNN.

Навіть після того, як Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, він продовжував брехати, заявили прокурори команди Мюллера.

7 грудня прокурори мають надати більш детальне пояснення своїх звинувачень щодо дачі неправдивих свідчень. Юристи Манафорта матимуть час до січня, щоб відповісти. Судові слухання з цього питання ймовірно відбудуться наприкінці січня.

Манафорта визнали винним у податковому та банківському шахрайстві на суді у Вірджинії. Після цього, Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, щоб уникнути другого суду за звинуваченнями в відмиванні коштів.

Манафорту загрожує ув'язнення на строк до п'яти років за кожним зі звинувачень, включених до його угоди зі слідством, якщо її визнають недійсною. Йому також має бути винесено вирок з восьми пунктів звинувачень під час окремого судового розгляду, що може відбутися у Вірджинії в лютому.

Манафорт заперечує звинувачення у дачі брехливих свідчень.

Цього тижня, прокурори також отримали визнання провини від Майкла Коена, який тривалий час був помічником Трампа.

Коен розповів судді, що він говорив неправду про терміни та деталі переговорів щодо будівництва Trump Tower в Москві. За його словами, він це робив, щоб відповідати "політичним заявам Трампа". Коен наголошує, що брехав, щоб "бути лояльним до Першого" (йдеться про президента США, - ГА).

Дональд Трамп не відкидає можливості помилування Пола Манафорта. Про це президент сказав в інтерв'ю The New York Post раніше цього тижня.