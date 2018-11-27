27.11.2018, Вівторок, 23:24

USD 28.1000

RUB 0.4070

EUR 31.6000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

15:53

Ірпінь долучився до проведення Світового Конгресу Українців

15:52

Біткоїн знову падає: за тиждень втратив чверть вартості

10:58

Диктаторську ''реформу адвокатури'' просувають через маніпуляції. Як Адміністрація президента візьме під контроль адвокатів

16:19

В Україні розпочався дефіцит лікарських трав

16:30

Перший сніжний екзамен для комунальників Ірпеня

15:23

Через підземну радіацію в Антарктиді зник гігантський масив льоду

19:17

Україна продовжує збільшувати експорт заморожених ягід і овочів
Всі новини »

публікації »

USAID допомагає українським жінкам-переселенкам почати бізнес
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Біткоїн знову падає: за тиждень втратив чверть вартості

26 листопада 2018

Вартість крипловалюти Біткоїн продовжує знижуватись. Після кількох стабільних місяців, за останній тиждень він втратив чверть своєї ціни й зараз дорівнює 3 тисячас 793 доларів США.

Саме в цей час торік криптовалюта розпочала свій стрімкий злет, що досяг у березні понад 20 тисяч доларів за один біткоїн.

Інші криптовалюти також показали падіння. Загалом ринок цифрових грошей упав до 138 мільярдів доларів, це найнижчий показник з вересня 2017 року. З часу піку, загальна вартість ринку криптовалют втратила 700 мільярдів доларів.

Американські медіа пишуть, що причин, принаймні, три.

Перша - нове розділення біткоїна на дві версії у середині листопада, що потягнуло за собою невпевненість інвесторів у майбутньому валюти.

Крім того, призвести до падіння могли й дії фінансових регуляторів США. Цього тижня ЗМІ повідомили, що в Міністерстві юстиції США розпочали перевірку минулорічного зростання біткоїну. Федеральні прокурори шукають доказів того, що ажіотаж й стрімке подорожчання валюти спричинили маніпуляції на ринку.

У додаток, цифрові валюти, ймовірно, зазнали впливу нестабільності на загальносвітовому ринку цінних паперів.

У січні 2018 року Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США у четвер попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткойн. В уряді США відзначили, що регулятори на рівні штатів та країни, загалом, можуть виявитись нездатними повернути втрачені інвесторами кошти.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).