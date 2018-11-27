Біткоїн знову падає: за тиждень втратив чверть вартості

Вартість крипловалюти Біткоїн продовжує знижуватись. Після кількох стабільних місяців, за останній тиждень він втратив чверть своєї ціни й зараз дорівнює 3 тисячас 793 доларів США.

Саме в цей час торік криптовалюта розпочала свій стрімкий злет, що досяг у березні понад 20 тисяч доларів за один біткоїн.

Інші криптовалюти також показали падіння. Загалом ринок цифрових грошей упав до 138 мільярдів доларів, це найнижчий показник з вересня 2017 року. З часу піку, загальна вартість ринку криптовалют втратила 700 мільярдів доларів.

Американські медіа пишуть, що причин, принаймні, три.

Перша - нове розділення біткоїна на дві версії у середині листопада, що потягнуло за собою невпевненість інвесторів у майбутньому валюти.

Крім того, призвести до падіння могли й дії фінансових регуляторів США. Цього тижня ЗМІ повідомили, що в Міністерстві юстиції США розпочали перевірку минулорічного зростання біткоїну. Федеральні прокурори шукають доказів того, що ажіотаж й стрімке подорожчання валюти спричинили маніпуляції на ринку.

У додаток, цифрові валюти, ймовірно, зазнали впливу нестабільності на загальносвітовому ринку цінних паперів.

У січні 2018 року Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США у четвер попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткойн. В уряді США відзначили, що регулятори на рівні штатів та країни, загалом, можуть виявитись нездатними повернути втрачені інвесторами кошти.