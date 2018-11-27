Диктаторську ''реформу адвокатури'' просувають через маніпуляції. Як Адміністрація президента візьме під контроль адвокатів

Сьогодні член Антикорупційного комітету парламенту Ігор Луценко опублікував оптимістичний пост. Він повідомив, що влада збирається узяти під контроль інститут адвокатури в Україні. Але комітет вирішив, що створений для цього законопроект N9055 є корупційним. Тобто його проходження через сесійний зал Верховної Рады - під знаком питання.

Проте, радість явно передчасна. Завтра, в четвер 22 листопада 2018 року, може прозвучати фінальний акорд в реформі української адвокатури. Україна може рушити за сценарієм диктатури, який тільки що спрацював в сусідній Туреччині. Там адвокатурі за формою надали свободу, а на ділі - паралізували. Це приблизно та ж схема, що записана в законопроекті N9055. Турецьких захисників притиснули, і населення стало побоюватися вступати в конфлікт з державою. Таким чином, в країні зміцнилася диктатура.

Щось подібне планується в Україні. Створивши законопроект N9055, Адміністрація президента несподівано зіткнулася з організованим опором 45 тисяч адвокатів. Ті заявили, що "реформа адвокатури" закріпить в Україні диктатуру. Адвокати зажадали розробити інший проект реформи. Але Адміністрація президента має намір проштовхнути саме свій варіант реформи. Для цього вона удалася до маніпуляцій. Зокрема, в схемі взяли участь:

- передвиборні гасла Петра Порошенка

- голосування в ручному Конституційному суді

- підробка експертного висновку Ради Європи

- підробка думки адвокатської громадськості.

Кінцевим етапом схеми повинне стати винесення в сесійний зал Верховної Рады проекту "Реформи адвокатури". Її розробила Адміністрація президента, але проти неї виступило адвокатське співтовариство з приблизно 45 000 чоловік. За їх словами, розроблений Адміністрацією президента законопроект приведе до різкого погіршення правосуддя в Україні.

Нижче детальний розбір ситуації.

ЯК ВЛАШТУЮТЬ ГОЛОСУВАННЯ В КОМІТЕТІ З ПРАВОСУДДЯ

В четвер 22 листопада 2018 року може відбутися екстрене засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя. Його зберуть по, здавалося б, дуже урочистому приводу. Напередодні, в середу 21 листопада 2018 року, засідав Конституційний суд. За закритими дверима він розглядав важливий пункт програми - про право України вступити в Євросоюз і НАТО. Спочатку не було ніяких сумнівів, яке рішення прийме повністю підконтрольний Адміністрації президента КС.

https://gordonua.com/news/politics/parubiy-zayavil-chto-konstitucionnyy-sud-21-noyabrya-predostavit-vyvody-po-zakonoproektu-o-zakreplenii-kursa-ukrainy-v-evrosoyuz-i-nato-516993.html

Офіційної новини ще немає, але абсолютно зрозуміло, що Конституційний суд видасть свій "одобрямс" - точно так, як і він відмовляється розглядати справи, які можуть пошкодити діючій владі. А тут на коні - репутація чинного президента Петра Порошенка і буквально частина його передвиборної кампанії.

Після "одобрямсу" Конституційного суду потрібний наступний етап політичного шоу - "одобрямс" парламенского комітету. Можете не сумніватися, що депутати зберуться чи не у повному складі, щоб стати причетними до вступу України в ЄС і НАТО.

Саме у цьому таїться ієзуїтська хитрість Адміністрації президента. Зібравши депутатів для схвалення рішення по ЄС і НАТО, ним підсунений законопроект N9055. Це сумнозвісна "реформа адвокатури", яку вже третій місяць проштовхує АП. Єзуїт в тому, що по цьому законопроекту треба будь-яке рішення комітету. У ідеалі - позитивне. Але зійде і негативне. Тому що регламент свідчить - треба просто укладення комітету. Після цього законопроект можна буде винести в сесійний зал. Після цього в парламенті почнеться абсолютно інша історія.

ЧОМУ 45 ТИСЯЧ АДВОКАТІВ ВИСТУПИЛИ ПРОТИ РЕФОРМИ АДВОКАТУРИ

Адвокатура залишилася останньою "нереформованою" галуззю. Поліцію і суди вже реформували, в обох випадках провальний. Із цього приводу існує величезна кількість соціологічних опитувань. Вони свідчать про те, що реальні підсумки правоохоронної і судової реформи можна виразити в декількох тезах :

- корупція не зникла нікуди

- ефективність правосуддя впала

- влада контролює суди і диктує їм рішення.

В порівнянні з епохою Януковича все стало украй погано.Реформа адвокатури не відбулася з однієї простої причини. Проти неї різко виступили адвокати. Законопроект про реформу адвокатури був внесений до парламенту як невідкладний у вересні 2018 року. Статус "невідкладний" означає, що він повинен потрапити на голосування в залі Верховної Рады впродовж місяця. Але адвокати з ходу розкритикували законопроект. По їх загальному укладенню, законопроект N9055 приведе до того, що адвокати стануть повністю підконтрольні Адміністрації президента точно так, як і сьогодні підконтрольні суди і прокурори. Після цього зникне остання незалежна інстанція, яка відстоює інтереси клієнта, а не владу. Тут же відреагувала профільна асоціація адвокатів, що об'єднує 45 тисяч адвокатів, з тих, що яких, що діють близько 35-ти тисяч. Ще на етапі розробки законопроекту вона заявляла, що законопроект украй поганий. Проте, Адміністрація президента проштовхнула його до парламенту, попутно сфабрикувавши позитивне укладення Євросоюзу.

За словами адвокатів, після "реформи" Адміністрація президента зможе по суті позбавити будь-якого клієнта захисту. Це дуже погана новина для усіх депутатів, для великого бізнесу і навіть для пенсіонерів. Адже якщо ви вирішите оспорити порядок нарахування пенсії, а "згори" дадуть рознарядку не приймати рішення на користь пенсіонерів, - ви ніколи і ні за що не доб'єтеся в судах справедливості. Сенс судів зникне. Вони остаточно перетворяться на підрозділ Адміністрації президента і місцевих адміністрацій. Адвокати виявилися налагоджені по-бойовому. Це судді мовчки дозволили "перемолоти" себе. Адвокати створили ініціативу "Stop 9055", в якій розповіли про прийдешні проблеми.

Сергій Лямець