Україна продовжує збільшувати експорт заморожених ягід і овочів

Україна продовжує нарощувати обсяги експорту заморожених ягід і овочів в новому сезоні, повідомляє EastFruit.

За перші п’ять місяців сезону (червень – жовтень 2018 року) з України експортували 31,3 тис. тонн заморожених ягід і фруктів, що на 32% більше, ніж за той самий період минулого року і заморожених овочів – на 18% (2,8 тис. тонн).

Це дозволило Україні заробити $ 56,2 млн експортної виручки, з яких $ 53,3 млн від заморожених ягід і $ 2,9 млн – від заморожених овочів. Виручка від експорту замороженої продукції помітно збільшилася щодо обсягів експорту. Експортери отримали від заморожених ягід, фруктів і овочів на 45% більше коштів. Варто зазначити, що більш висока вартість експорту ягід говорить про зростання експортних цін. При цьому закупівельні ціни на ягоди для переробки в Україні в поточному сезоні були дуже низькими.

Експортери ягід в поточному сезоні, завдяки низьким закупівельним цінам на сировину, можуть непогано заробити, однак у наступному може виникнути дефіцит продукції, оскільки багато українських виробників розчарувалися у вирощуванні таких ягід як малина і чорна смородина. Тоді як виробники лохини продовжували розширювати площі, проте ця ягода експортувалася, переважно, в свіжому вигляді. Хоча частина вирощуваної в Україні лохини цілком може стати непоганою сировиною для переробки в майбутньому.