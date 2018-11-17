17.11.2018, Субота, 02:05

USD 27.6500

RUB 0.4070

EUR 31.4000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Новини » Анонси

16:30

Перший сніжний екзамен для комунальників Ірпеня

15:23

Через підземну радіацію в Антарктиді зник гігантський масив льоду

19:17

Україна продовжує збільшувати експорт заморожених ягід і овочів

19:14

Перрі побачив перспективу у співпраці США та України

13:09

Віталій Щавінський: позиції суду в категорії справ про нарахування та відшкодування ПДВ

17:58

Авіаносець США веде військові кораблі у найбільших в історії Японії військових навчаннях

17:38

До Дня працівника соціальної сфери президент відзначив директорів облорганізації та комунального підприємства з Житомирської області
Всі новини »

публікації »

USAID допомагає українським жінкам-переселенкам почати бізнес
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Перрі побачив перспективу у співпраці США та України

13 листопада 2018

Газ, ядерна енергетика, вугілля - під час свого візиту до України, міністр енергетики США Рік Перрі не обійшов увагою жоден з традиційних енергоресурсів, наголосивши на стратегічності та взаємовигідності енергетичної співпраці України та США.

Завершуючи свій триденний візит до України колишній губернатор штату Техас Перрі навіть порівняв Україну зі своїм рідним штатом за потенціалом розвитку в енергетиці.

Під час свого візиту, Перрі неодноразово наголошував на важливості забезпечення енергетичної незалежності України і закликав країну "вийти з тіні Москви".

На цьому шляху, заявляє міністр, США готові підтримати союзників "достатньою кількістю доступних енергоресурсів". Про це Перрі, зокрема, заявив після зустрічі з президентом Порошенком 

"Дякую, президенте Порошенко, за Вашу відданість питанню диверсифікації енергоресурсів. США продовжують виступати проти "Північного потоку 2" та поставок енергоресурсів, які є в заручниках нестабільних державних діячів. США готові підтримати наших союзників з достатніми поставками доступних енергоресурсів", - йдеться в заяві Перрі у Twitter.

Започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики між США та Україною, стало виявом рішучої підтримки адміністрації Трампа Україні, наголосив міністр.

"Президент Трамп та США висловили постійну підтримку права України на надійні, доступні поставки енергоресурсів та важливість прозорої, передбачуваної роботи ринків, розпочавши Стратегічний діалог з питань енергетики між США та Україною", - написав Перрі у Twitter.

Спілкуючись з пресою під час відвідання Трипільської ТЕЦ, яка отримує поставки антрациту з Пенсильванії, Перрі підтримав розширення співпраці в цьому напрямку. В секторі ядерної енергетики, Перрі наголосив на співпраці з американським "Вестінгауз" та "Холтек", а в газовій сфері - рішуче виступив проти російського проекту "Північний потік 2".

Однак, для того, щоб це партнерство розвивалось і у роботі в Україні виявили зацікавленість приватні американські компанії, Україна має досягти прогресу з подолання корупції, забезпечення економічної прозорості та з "таких питань як Угода про розподіл продукції, спільне використання даних, передбачуваність регуляторних дій і правова прозорість", - наголошується в заяві Посольства з результатами зустрічі Перрі з Порошенком.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).