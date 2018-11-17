Перрі побачив перспективу у співпраці США та України

Газ, ядерна енергетика, вугілля - під час свого візиту до України, міністр енергетики США Рік Перрі не обійшов увагою жоден з традиційних енергоресурсів, наголосивши на стратегічності та взаємовигідності енергетичної співпраці України та США.

Завершуючи свій триденний візит до України колишній губернатор штату Техас Перрі навіть порівняв Україну зі своїм рідним штатом за потенціалом розвитку в енергетиці.

Під час свого візиту, Перрі неодноразово наголошував на важливості забезпечення енергетичної незалежності України і закликав країну "вийти з тіні Москви".

На цьому шляху, заявляє міністр, США готові підтримати союзників "достатньою кількістю доступних енергоресурсів". Про це Перрі, зокрема, заявив після зустрічі з президентом Порошенком

"Дякую, президенте Порошенко, за Вашу відданість питанню диверсифікації енергоресурсів. США продовжують виступати проти "Північного потоку 2" та поставок енергоресурсів, які є в заручниках нестабільних державних діячів. США готові підтримати наших союзників з достатніми поставками доступних енергоресурсів", - йдеться в заяві Перрі у Twitter.

Започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики між США та Україною, стало виявом рішучої підтримки адміністрації Трампа Україні, наголосив міністр.

"Президент Трамп та США висловили постійну підтримку права України на надійні, доступні поставки енергоресурсів та важливість прозорої, передбачуваної роботи ринків, розпочавши Стратегічний діалог з питань енергетики між США та Україною", - написав Перрі у Twitter.

Спілкуючись з пресою під час відвідання Трипільської ТЕЦ, яка отримує поставки антрациту з Пенсильванії, Перрі підтримав розширення співпраці в цьому напрямку. В секторі ядерної енергетики, Перрі наголосив на співпраці з американським "Вестінгауз" та "Холтек", а в газовій сфері - рішуче виступив проти російського проекту "Північний потік 2".

Однак, для того, щоб це партнерство розвивалось і у роботі в Україні виявили зацікавленість приватні американські компанії, Україна має досягти прогресу з подолання корупції, забезпечення економічної прозорості та з "таких питань як Угода про розподіл продукції, спільне використання даних, передбачуваність регуляторних дій і правова прозорість", - наголошується в заяві Посольства з результатами зустрічі Перрі з Порошенком.