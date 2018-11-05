До Дня працівника соціальної сфери президент відзначив директорів облорганізації та комунального підприємства з Житомирської області

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом княгині Ольги виконавчого директора Житомирської обласної організації та дав «заслуженого» директорові комунального закладу.

Указ президента України №354/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника соціальної сфери» опублікований на сайті глави держави 2 листопада 2018 року.

«За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей і непрацездатних громадян похилого віку, високий професіоналізм постановляю: Нагородити орденом княгині Ольги III ступеняБЕЗПРОЗВАННУ Валентину Алестархівну - виконавчого директора Житомирської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

Присвоїти почесні звання: «Заслужений працівник освіти України» ШПАК Галині Миколаївні - директорові комунального закладу «Денишівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради», - йдеться в документі.

Як повідомляв Житомир.info, у 2017 році до Дня працівника соціальної сфери президент України відзначив державними нагородами начальницю Бердичівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області та директора спецшколи-інтернату.