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Потужний новий опіоїд схвалили до використання у США

05 листопада 2018

Він у 10-ро потужніший за фентаніл та у 1000 разів потужніший за морфін - вказує організація Public Citizen

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими препаратами США у п'ятницю погодило використання нового потужного опіоїда. Препарат під назвою Dsuvia (суфентаніл), за даними організації Public Citizen, удесятеро потужніший за фентаніл та у 1000 разів потужніший за морфін.

Критики вважають, що препарат може погіршити епідемію наркозалежності та смертей у США, яку пов'язують із доступними за приписом лікаря опіоїдами.

Голова Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими препаратами США відзначив, що препарат не буде доступним в аптеках, а його головним призначенням є втамування болю поранених соладтів на полі бою. Препарат має форму невеликих пігулок і приймається орально, під язик.

Онлайн окремі критики рішення уряду США звернули увагу на те, що попри схвалення нового потужного опіоїда, який можливо здатен погіршити наркотичну епідемію у країні, там досі на федеральному рівні не схвалено безпечність марихуани.

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