Управління освіти Житомирської ОДА за 7 мільйонів купить навчальне обладнання у фірми зі статутним капіталом 5 грн

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації має намір придбати 24 комплекти навчального обладнання для кабінетів фізики та хімії за майже 7 млн грн у ТОВ «Елім», статутний капітал якого становить 5 грн.

Про намір укласти договір з переможцем тендеру, оголошеного управлінням облдержадміністрації у вересні 2018 року, йдеться у відповідному повідомленні від 18 жовтня.

У відкритих торгах брало участь 4 фірми: ТОВ «Елім», ФОП Кириченко С.Г., ФОП Камінський Ю.П., ТОВ «Освітній простір».

Першочергова пропозиція ТОВ «Елім» була однією з найдорожчих – 6 млн 947 тис. 676 грн. Тоді фірма пропонувала поставити 14 комплектів для кабінету хімії по 140 тис. 78 грн кожен, 5 навчальних комплектів для кабінету фізики по 667,814 грн кожен, 2 комплекти лабораторного обладнання для кабінету фізики по 303 тис. 710 грн кожен та 3 комплекти демонстраційного обладнання для кабінету фізики по 346 тис. 698 грн кожен. Проте згодом ТОВ «Елім» зменшило вартість своєї пропозиції на 35 тис. грн і стало переможцем торгів.

Відтак, 18 жовтня управління освіти і науки Житомирської ОДА повідомило про намір укласти договір з ТОВ «Елім» на поставку 24 комплектів навчального обладнання для кабінетів фізики та хімії, загальною вартістю 6 млн 912 тис. 672 грн.У разі успішного підписання договору, обладнання має надійти до відділів освіти райдержадміністрацій до 25 грудня 2018 року.

На ресурсі youcontrol.com.ua є інформація про те, що ТОВ «Елім» було зареєстровано 25 років тому у Житомирі. На сьогодні керівником є Васильчук Людмила Василівна, яка очолила товариство у вересні 2018 року. ТОВ «Елім» зареєстроване в квартирі житлового будинку та має статутний капітал – 5 грн.

Як повідомляв Житомир.info, у 2018 році Житомирська ОДА збирається купити у дочірнього підприємства «Електровимірювач» комп’ютерне обладнання для шкіл за 15 млн грн.