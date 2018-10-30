ЄС цими вихідними перейде на зимовий час, але європейці готові відмовитися від переведення годинників

Одного із засновників США, Бенджаміна Франкліна, називають серед прихильників ідеї підлаштування годинників до світлового дня.

1784 року, він висловив у Парижі думку (деякі історики вважають, що жартома), що якби французи прокидалися раніше, коли встає сонце, то економили б на свічках.

На державному рівні ідею переведення годинників улітку вперше втілили Німеччина та Австрія 1916 року.

Сполучені Штати почали використовувати переведення годинників з 1918 року.

На сучасній території України літній час регулярно застосовують з 1981 року за розпорядженням влади Радянського Союзу.

Але у багатьох країнах світу ідея завжди мала досить опонентів, і переведення годинників то скасовували, то запроваджували знову.

Тепер у Європі голоси проти використання літнього часу стали такими гучними, що політики змушені переглядати доцільність його використання, і лунають припущення, що 2018 рік може бути останнім.

Європейський парламент у лютому проголосував за вказівку виконавчому органу ЄС, Європейській комісії, вивчити доцільність переведення годинників.

Європарламентарів підштовхнув до такого кроку заклик Фінляндії, де петицію з вимогою скасувати зміни часу підписали 70 тисяч.

У серпні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сказав в інтерв’ю німецькому телебаченню, що нове опитування виявило, що 84% громадян ЄС хотіли б скасувати переведення годинників, а натомість використовувати літній час упродовж цілого року.

Будь-які зміни, узгоджені комісарами Євросоюзу, мають підтримати уряди країн - членів ЄС і затвердити депутати Європейського парламенту.

Критики вказують на медичні дослідження, згідно з якими зміни часу спричиняють проблеми зі здоров’ям особливо у маленьких дітей та людей старшого віку.

Є також твердження, що переведення годинників може негативно впливати на сон і продуктивність праці багатьох людей.

Але прихильники пристосування часу до світлового дня вказують, що скасування літнього часу призведе або до втрати однієї години світлового дня упродовж семи місяців теплої пори року, або змусить відправляти дітей до школи зранку у темряві упродовж 5 місяців узимку.

В останні роки від переведення годинників відмовилися кілька європейських країн поза межами ЄС: Білорусь з Росією, а також Ісландія та Туреччина.