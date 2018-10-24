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Австралія стала переможцем на Чемпіонаті світу із Лісорубного спорту

23 жовтня 2018

На чемпіонаті світу із Лісорубного спорту австралієць Лоренс О’Тул на додачу до перемоги у складі команди, здобув і індивідуальний титул.

В індивідуальному змаганні спортсмени змагались у шести дисциплінах: рубка горизонтальної колоди, стоячи на ній (Underhand Chop), нарізка горизонтальної колоди цепною електропилою (STIHL Stock Saw), рубка вертикальної колоди (Standing Block Chop), індивідуальна робота з величезною ручною пилкою для великих колод (Single Buck), підйом лісоруба по колоді по встановлених у власноруч вирубані ніші дошках (Springboard), нарізка колоди на швидкість потужною цепною бензопилою (Hot Saw).

У змагання взяли участь 12 учасників, але лише 6 дійшли до останніх двох дисциплін.

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