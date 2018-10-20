У Бучанській міській раді – новий депутат

Вчора, 18 жовтня 2018 року, під час засідання Бучанської міської виборчої комісії одноголосно було прийнято постанову, щодо реєстрації Щербаненка Юрія Анатолійовича депутатом Бучанської міської ради. Про це повідомляє “The Bucha Times”.

Щербаненко Юрій Анатолійович був депутатом Бучанської міської ради минулого скликання. Наразі він розпочав свою роботу в складі фракції “Партія Захисників Вітчизни”.

Як відомо, 13 жовтня цього року під час з’їзду Партії Захисників Вітчизни було проголосовано за позбавлення депутатських повноважень у Бучанській міській раді Андрія Подкідишева. Згідно діючого законодавства дане рішення не може бути оскаржене в судовому порядку.