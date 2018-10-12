Залучення інвестора чи все ж таки виведення активів

11 січня 2017 року генеральним директором ПрАТ "АТЕК" було продано приватній фірмі майновий комплекс вказаного заводу.

Продаж майна керівництво пояснювало необхідністю залучити інвестора. Як зазначила гендиректор "АТЕК" Лариса Ільєнко: "Ми вирішили зробити сміттєпереробний завод і крематорій. Завести одного цивільного інвестора, який побудує це диво".

Обранцем таких інвестиційних планів керівництва заводу стало свіжостворене ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна".

Однак, яким саме критерієм керувалося керівництво заводу обираючи таку компанію в якості інвестора, створену за два тижні до придбання майна заводу, ніхто пояснити так і не зміг.

Пояснити такий вибір можна дослідивши наявну у відкритих джерелах інформацію, яка вказує на те, що єдиним засновником ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна" виступає зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах Компанія "НАО Інвестмент Інкорпорейтед", а її бенефіціарним власником визначається Ольга Леонідоу.

В той же час, пані Ольга Леонідоу є лише менеджером міжнародної компанії VitamareConsultingLimited, основним видом діяльності якої є надання послуг із створення компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, тобто, є являється номінальним власником вказаних компаній.

Здійснивши власне розслідування нам вдалося встановити, що дійсним власником Компанії "НАО Інвестмент Інкорпорейтед" являється Нагребельний Андрій Олегович.

Тому, стає очевидним чому саме на новостворену компанію – ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна", яка не має у своїй власності будь-яких активів і її статутний капітал в рази менший від ціни продажу майна заводу, пав вибір керівництва при пошуках інвестора, адже доволі відомий пан Андрій Олегович Нагребельний (ще з 2014 року являється фігурантом кримінальної справи, пов’язаної із шахрайськими діями з акціями ПрАТ "АТЕК"), в свою чергу являється як акціонером ПрАТ "АТЕК", так і Головою його Наглядової ради, за рішенням якої і було відчужено майновий комплекс заводу.

При цьому, жодних коштів від відчуження майна станом на сьогоднішній день ПрАТ "АТЕК" так і не отримало.

Ось і виходить, що під видом залучення інвестора для будівництва "дива" на території колишнього заводу ПрАТ "АТЕК" має місце класична схема виведення керівництвом його активів на підконтрольні підприємства.

Нагадаємо, що з 2014 року на базі заводу "АТЕК" Міністерством оборони разом з інженерною групою "Азов" планувалося здійснення спільних розробок щодо модернізації броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2), проведення конструкторських робіт з розробки важкої бойової машини піхоти (БМП), однак, завдяки керівництву заводу втілити в життя такі не вдалося, що стало предметом не одного кримінального розслідування.

Не виключає, що блокування відповідної діяльності здійснювалося саме з метою подальшого виведення активів заводу на підконтрольні іноземні компанії.