12.10.2018, П'ятниця, 14:18

USD 27.8800

EUR 32.1500

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

14:46

На українському ринку через імпортну цибулю склалась небезпечна ситуація

14:44

Паспорт цієї країни дає найбільшу свободу пересування

14:42

Відкриття оновленого парку Перемоги в Ірпені

19:18

Залучення інвестора чи все ж таки виведення активів

11:21

Відтепер Володимир Карплюк є в інстаграмі

19:18

Посла Азербайджану просять оголосити персоною Нон Грата

17:49

Меморандум щодо обсягів експорту пшениці залишать без змін
Всі новини »

публікації »

Розкрили секрет, як зберегти виноград узимку
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Залучення інвестора чи все ж таки виведення активів

08 жовтня 2018

11 січня 2017 року генеральним директором ПрАТ "АТЕК" було продано приватній фірмі майновий комплекс вказаного заводу.

 

Продаж майна керівництво пояснювало необхідністю залучити інвестора. Як зазначила гендиректор "АТЕК" Лариса Ільєнко: "Ми вирішили зробити сміттєпереробний завод і крематорій. Завести одного цивільного інвестора, який побудує це диво".

Обранцем таких інвестиційних планів керівництва заводу стало свіжостворене ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна".

Однак, яким саме критерієм керувалося керівництво заводу обираючи таку компанію в якості інвестора, створену за два тижні до придбання майна заводу, ніхто пояснити так і не зміг.  

Пояснити такий вибір можна дослідивши наявну у відкритих джерелах інформацію, яка вказує на те, що єдиним засновником ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна" виступає зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах Компанія "НАО Інвестмент Інкорпорейтед", а її бенефіціарним власником визначається Ольга Леонідоу.

В той же час, пані Ольга Леонідоу є лише менеджером міжнародної компанії VitamareConsultingLimited, основним видом діяльності якої є надання послуг із створення компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, тобто, є являється номінальним власником вказаних компаній.

Здійснивши власне розслідування нам вдалося встановити, що дійсним власником Компанії "НАО Інвестмент Інкорпорейтед" являється Нагребельний Андрій Олегович.

Тому, стає очевидним чому саме на новостворену компанію – ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна", яка не має у своїй власності будь-яких активів і її статутний капітал в рази менший від ціни продажу майна заводу, пав вибір керівництва при пошуках інвестора, адже доволі відомий пан Андрій Олегович Нагребельний (ще з 2014 року являється фігурантом кримінальної справи, пов’язаної із шахрайськими діями з акціями ПрАТ "АТЕК"), в свою чергу являється як акціонером ПрАТ "АТЕК", так і Головою його Наглядової ради, за рішенням якої і було відчужено майновий комплекс заводу.

При цьому, жодних коштів від відчуження майна станом на сьогоднішній день ПрАТ "АТЕК" так і не отримало.

Ось і виходить, що під видом залучення інвестора для будівництва "дива" на території колишнього заводу ПрАТ "АТЕК" має місце класична схема виведення керівництвом його активів на підконтрольні підприємства.

Нагадаємо, що з 2014 року на базі заводу "АТЕК" Міністерством оборони разом з інженерною групою "Азов" планувалося здійснення спільних розробок щодо модернізації броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2), проведення конструкторських робіт з розробки важкої бойової машини піхоти (БМП), однак, завдяки керівництву заводу втілити в життя такі не вдалося, що стало предметом не одного кримінального розслідування.

Не виключає, що блокування відповідної діяльності здійснювалося саме з метою подальшого виведення активів заводу на підконтрольні іноземні компанії.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).