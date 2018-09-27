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Британія хоче контролювати імміграцію, приймаючи більш кваліфікованих працівників

26 вересня 2018

Британський уряд узгодив план щодо міграції, який імовірно передбачатиме скасування привілеїв для європейців і збільшення переваг для фахівців з різних країн, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на джерела в кабінеті Терези Мей.

План має бути опублікований у найближчі місяці, але урядовці вже дали зрозуміти, що після припинення британського членства у ЄС 29 березня 2019 року Лондон хоче скасувати імміграційні права громадян країн Європейської економічної зони (ЄС та Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії), які досі мали можливість вільно приїздити, жити й працювати у Британії.

Остаточно права громадян країн ЄС у Великій Британії та британців у Європі ще мають бути визначені і затверджені на переговорах між Лондоном та Брюсселем, які відбуваються з труднощами.

Дотеперішні британські пропозиції передбачали можливість кількарічного перехідного періоду, упродовж якого єропейці зберігали б певні переваги, але остаточною метою Лондона проголошено скасування будь-яких преференцій для приїжджих з Євросоюзу.

Незалежний орган “Дорадчий комітет з міграції” (Migration Advisory Committee) рекомендує урядові після “Брекзиту” скасувати обмеження на кількість робочих віз для кваліфікованих працівників і при цьому зберегти вимогу, за якою іммігранти повинні подати докази, що їхня платня у Британії становитиме не менше 30 тисяч фунтів (приблизно 39 тисяч доларів США).

Комітет в останньому звіті визнає, що уряд опиниться під тиском вимог певних компаній, які доводитимуть потребу значної кількості нековаліфікованих робітників для забезпечення робочою силою таких галузей як сільське господарство та сфера обслуговування.

Але комітет наголошує, що “дані вказують, що висококваліфіковані мігранти приносять користь для чинних мешканців, але це не так у випадку низькокваліфікованих мігрантів”.

При цьому мігранти з країн Європейської економічної зони, сказано у звіті, вкладають (фінансово) у систему охорони здоров’я та соціального захисту Британії більше, ніж беруть з неї.

Питання контролю над імміграцією було одним з ключових у ході референдуму 2016 року, що виявив бажання більшості британських виборців вийти з Європейського Союзу.

“Дорадчий комітет з міграції” в останньому звіті фактично відкидає кілька традиційних побоювань стосовно наслідків хвилі європейської імміграції в країні.

“Як і в попередніх дослідженнях, ми виявили, що міграція не впливає на злочинність і немає доказів для припущень, що мігранти пов’язані зі зростанням злочинності в Англії та Уельсі”, - йдеться у звіті.

Комітет стверджує, що не виявив доказів того, що “міграція негативно вплинула на якість послуг у системі охорони здоров’я”.

У звіті також сказано: “Ми не виявили даних, що міграція зменшила для батьків вибір шкіл, чи можливість здобуття освіти для народжених у Британії дітей. У середньому діти, у яких англійська мова - друга, показували кращі досягнення у порівнянні з англомовними”.

Автори звіту проте вказують, що невелика зараз частка мігрантів серед претендентів на соціальне житло зростає і може бути проблемою, бо соціального житла у Британії назагал бракує.

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