Без паніки: Укрзалізниця побила власний рекорд по перевезенням зерна

Обсяги перевезень зернових залізничним транспортом наразі перевищують показники найбільш урожайного в Україні року. За вісім місяців 2018-го перевезено зернових вантажів на 2 млн т більше, ніж за аналогічний період 2016 р., коли був зібраний рекордний в історії країни урожай. Про це повідомив директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

За вісім місяців 2018 р. Укрзалізниця перевезла 21,2 млн т зернових вантажів, з яких 15,5 млн т у напрямку портів. З початку маркетингового 2018/2019 р., за липень—серпень, залізничним транспортом перевезено більше 4,9 млн т зернових, із яких на експорт у порти понад 4 млн т.

«Ми перевозимо на 10 % більше зернових, ніж у найбільш урожайний рік, коли в Україні було зібрано 66 млн т. Цього року урожай зернових очікується на рівні 63 млн т. Звинувачення у зриві перевезень зернових абсурдні. Панічні настрої більше нагадують акцію недоречного самопіару та спекуляції ім’ям компанії. Цілком очевидно, що потреба наразі не у зерновозах, а в оновленні тяги та зміні логістики», — зазначив Андрій Рязанцев.

З початку 2018 р. загальний робочий парк вагонів-зерновозів зріс із понад 15 тис. до понад 19 тис. Суттєве його збільшення пов’язане із придбанням зерновозів учасниками ринку. Приватних зерновозів за цей час стало удвічі більше: робочий парк інших власників із 4580 зерновозів збільшився майже до 10 тис. Укрзалізниця з початку 2018 р. для забезпечення перевезень відремонтувала власні 2382 зерновози.

За оцінками менеджменту Укрзалізниці, загальної кількості зерновозів достатньо для перевезення зернових вантажів і наразі є потреба у вдосконаленні логістики та оптимізації надлишкової інфраструктури. «Якщо аграрії наростять потужності зі зберігання зерна, щоб уникнути таких значних сезонних коливань у перевезеннях, і возитимуть рівномірно протягом усього року, якщо ми поборемо спільно проблему «складів на колесах» під портами (тут теж буде необхідно регулювати між вартістю перебування зернових у вагоні та вартістю зберігання на елеваторі), наростимо маршрутні відправлення до 30—40 % замість того, щоб вимагати подавати та забирати під навантаження два вагони на відстань 100 км від найближчої станції формування потяга, то це дасть можливість прискорити обіг вагона до 4 разів на місяць. Відповідно, наявного вагонного парку вистачить, щоб протягом року перевозити до 63—65 млн т на рік. Це означатиме, що частка перевезень Укрзалізниці в зернових збережеться у діапазоні 60—70 % при врожаї в 90—100 млн т на рік», — зазначив Рязанцев.

Раніше «Укрзалізниці» наказали негайно вирішити проблему з перевезеннями аграрних вантажів.