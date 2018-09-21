У Житомирі на два місяці продовжили конкурс на кращу скульптурну композицію на честь захисників

18:12У Житомирі на два місяці продовжили конкурс на кращу скульптурну композицію на честь захисників
19 вересня виконавчий комітет погодив зміни до проекту рішення щодо конкурсу на кращу скульптурну пропозицію воїнам АТО з Житомира.
«Просимо внести зміни в рішення виконавчого комітету про організацію відкритого конкурсу на кращу скульптурну композицію «Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни, загиблим у збройному конфлікті на Сході України»: термін подачі конкурсних проекті для участі в першому турі конкурсу продовжити до 18:00 14 листопада 2018 року, роботу журі з оголошення результатів першого туру конкурсу – до 22 листопада 2018 року. Запрошення учасників на другий тур конкурсу – з 26 листопада 2018 року», - повідомив директор департаменту містобудування та земельних відносин Ігор Блажиєвський.
Нагадаємо, по першому етапу оголошеного всеукраїнського конкурсу на кращий пам'ятник Воїнам АТО м. Житомира надійшло три ескізні пропозиції.
Як повідомляв Житомир.info, 5 червня 2018 року під час обговорень у Житомирській міській раді, на які були запрошені учасники АТО, військовослужбовці ЗСУ, добровольці, родини загиблих героїв та волонтери, ухвалили встановити пам’ятник українським воїнам, які загинули у зоні бойових дій на сході України, поблизу монументу Слави на вулиці Чуднівській. Відкритий конкурс оголосили рішенням виконкому від 1 серпня 2018 року. Учасникам конкурсу необхідно було врахувати співмасштабність скульптурної композиції з існуючим комплексом Монументу Слави, передбачати заходи з облаштування прилеглої території та візуального сприйняття композиції у нічний час.
у 2017 році влада Житомира вже проводила конкурс на кращу пропозицію пам'ятного знаку/композиції, присвяченої воїнам АТО, але за місяць не отримала жодної пропозиції.