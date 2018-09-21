У Житомирі на два місяці продовжили конкурс на кращу скульптурну композицію на честь захисників

19 вересня виконавчий комітет погодив зміни до проекту рішення щодо конкурсу на кращу скульптурну пропозицію воїнам АТО з Житомира.

«Просимо внести зміни в рішення виконавчого комітету про організацію відкритого конкурсу на кращу скульптурну композицію «Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни, загиблим у збройному конфлікті на Сході України»: термін подачі конкурсних проекті для участі в першому турі конкурсу продовжити до 18:00 14 листопада 2018 року, роботу журі з оголошення результатів першого туру конкурсу – до 22 листопада 2018 року. Запрошення учасників на другий тур конкурсу – з 26 листопада 2018 року», - повідомив директор департаменту містобудування та земельних відносин Ігор Блажиєвський.

Нагадаємо, по першому етапу оголошеного всеукраїнського конкурсу на кращий пам'ятник Воїнам АТО м. Житомира надійшло три ескізні пропозиції.

Як повідомляв Житомир.info, 5 червня 2018 року під час обговорень у Житомирській міській раді, на які були запрошені учасники АТО, військовослужбовці ЗСУ, добровольці, родини загиблих героїв та волонтери, ухвалили встановити пам’ятник українським воїнам, які загинули у зоні бойових дій на сході України, поблизу монументу Слави на вулиці Чуднівській. Відкритий конкурс оголосили рішенням виконкому від 1 серпня 2018 року. Учасникам конкурсу необхідно було врахувати співмасштабність скульптурної композиції з існуючим комплексом Монументу Слави, передбачати заходи з облаштування прилеглої території та візуального сприйняття композиції у нічний час.

у 2017 році влада Житомира вже проводила конкурс на кращу пропозицію пам'ятного знаку/композиції, присвяченої воїнам АТО, але за місяць не отримала жодної пропозиції.