Джастін Бібер одружився з американкою, подається на громадянство

18:12У Житомирі на два місяці продовжили конкурс на кращу скульптурну композицію на честь захисників
Днями одружився на американці
Розважальне американське видання TMZ повідомляє, що популярний виконавець Джастін Бібер подав документи на отримання громадянства США і планує мати подвійне громадянство Канади та Сполучених штатів Америки.
24-річний Бібер живе у США з 13-ти років. Раніше ЗМІ повідомили, що він одружився із громадянкою США, актрисою Гайлі Болдвін (Hailey Baldwin).
Певної іронії ситуації додає те, що напередодні виборів президента США у 2016-му році численні американські знаменитості обіцяли залишити Америку і перебратись до Канади у разі перемоги Дональда Трампа.