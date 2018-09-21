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Джастін Бібер одружився з американкою, подається на громадянство

20 вересня 2018

Днями одружився на американці

Розважальне американське видання TMZ повідомляє, що популярний виконавець Джастін Бібер подав документи на отримання громадянства США і планує мати подвійне громадянство Канади та Сполучених штатів Америки.

24-річний Бібер живе у США з 13-ти років. Раніше ЗМІ повідомили, що він одружився із громадянкою США, актрисою Гайлі Болдвін (Hailey Baldwin).

Певної іронії ситуації додає те, що напередодні виборів президента США у 2016-му році численні американські знаменитості обіцяли залишити Америку і перебратись до Канади у разі перемоги Дональда Трампа.

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