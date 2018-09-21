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В Ірпені пройде “Чікаго-двіж”

19 вересня 2018

Неймовірні перші жовтневі вихідні вже чекають на Вас ! На день міста заплановіно проведення таких заходів:

6 жовтня (сб)

Із 12:00 – біля усіх входів до Парку Перемоги (вулиці Тищенка, Ярославська, Університетська, Соборна) почнуть діяти тематичні фото-зони у стилі фільмів «Чікаго» та «Великий Гетсбі». На території парку працюватиме зона атракціонів, фут-корту, дитяча розважальна зона в стилі «Дісней-ленд» (навколо будиночка Незкайка), буде представлена виставка картин «Намальований Ірпінь» та ін.

Із 12:00 до 17:00 – конкурс фестивалю «Іrpinjazzfest 2018» (проходить на вулиці Шевченка, центральна площа).

12:00 – відкриття парку «Незнайко».

12:10 – урочистості до Дня міста на центральній площі Ірпеня (вул. Шевченка).

12:30–14:00 – церемонія «Гордість міста».

14:00–17:00 – конкурс «Місіс Ірпінь».

17:30–18:00 – фінал «Іrpinjazzfest 2018».

18:00–21:00 – Фестиваль «IrpinChicagoRocks».

21:00–22:00 – гурт «Скай».

22:00–23:00 – гурт «OTVINTA» та Юрій Журавель.

7 жовтня (нд)

12:00–14:00  –  фестиваль «Мій рідний Ірпінь» (виступ учнів Ірпінської дитячої школи мистецтв, місцевих творчих колективів).

14:00–18:00 – ІІІ Всеукраїнський традиційний фестиваль українського мистецтва і фольклору «Повниця народних традицій».

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