Держдеп прокоментував заяву посла України у США щодо інтересу до закупівлі американських систем ППО

Державний департамент США прокоментував Українській службі "Голосу Америки" заяви посла України у США Валерія Чалого щодо зацікавленості офіційного Києва у придбанні американських систем ППО.

"У відповідності до офіційної політики Державного департаменту, ми не коментуємо потенційні угоди щодо продажу, або передачі зброї та угоди, які перебувають на стадії узгодження - до того, як щодо них буде офіційно поінформовано Конгрес США", - відповіли у Держдепі.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий заявив, що Україна веде роботу спрямовану на закупівлю у Вашингтона систем протиповітряної оборони. Перед тим в ефірі «Радіо НВ» Валерій Чалий відзначив, що Україна подала запит до США щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 мільйонів доларів за одну одиницю. Він зазначив, що Україна планує за необхідності купити щонайменше три такі комплекси для української армії.

У Державному депртаменті США також заявили, що США раніше надали Україні просунуті оборонні технології в межах зусиль покликаних допомогти Україні розбудувати її оборону у довготерміновій перспективі, захистити суверенітет та територіальну цілісність та стримати подальшу агресію.

"Як ми завжди заявляли, Україна є суверенною країною і має право захищати себе. Дана допомога включає в себе озброєння та амуніцію і є оборонною за своєю суттю. США підтримують Мінські угоди, як шлях уперед у східній Україні. Вирішення цього конфлікту повинно бути дипломатичним", - також заявили у Державному департаменті США.

Як відзначає "Радіо Свобода", наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.