Морські черепахи, що знаходяться під загрозою зникнення оливкової риди, виявлені мертвими в Мексиці

Рибалки в південному мексиканському штаті Оахака знайшли близько 300 мертвих морських черепах, заплутаних у рибальських мережах.

Знахідка з'являється через кілька днів після того, як ще 102 черепахи з оливкової ридлі були знайдені мертвими в сусідньому штаті Чіапас.

Олійові ридлі черепахи, які поклали яйця на пляжі ряду мексиканських штатів від травня до вересня, вважаються такими, що мають високий ризик вимирання в дикій природі.

Причина їх смерті все ще знаходиться під слідством.

Незрозуміло, чи вони втягнуті в мережах, поки ще живі або вже були мертвими, коли вони заплутуються.Експерти стверджують, що їх можна було вбити шкідливими водоростями, риболовними гачками або могли задихнутись, опинившись у сітку.

Мексика заборонила захоплення морських черепах у 1990 році, і для всіх, хто вбиває їх, застосовуються жорсткі санкції.

Спеціалізований федеральний адвокат розслідує справу.