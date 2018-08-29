Аграрії зібрали перші 40 тисяч тонн сої нового врожаю

Аграрії Запорізької, Вінницької, Київської, Полтавської, Сумської та Харківської областей розпочали збирання сої. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Відзначається, що вже намолочено перші 40 тис. тонн зерна з 14 тис. га (1% до прогнозу) при врожайності 27,7 ц/га. Такі дані станом на 29 серпня оприлюдненні Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, зернових та зернобобових культур обмолочено на площі 9,9 млн га (67%), намолочено 34,4 млн тонн при врожайності 34,6 ц/га.